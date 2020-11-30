اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء يحتجون على الضرائب ويغلقون شارعا رئيسا

2020/11/30 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ نظم عدد من اصحاب المولدات الاهلية في محافظة كربلاء المقدسة وقفة احتجاجية امام مبنى المحافظة احتجاجا على الضرائب الحكومية المفروضة عليهم، فيما اقدموا على قطع شارع رئيس وسط المحافظة.وطالبوا بتخفيض الضرائب المفروضة من قبل الحكومة المحلية واعتبروها غير قانونية ./ انتهى

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