برلمان كوردستان يستأنف جلسته

2020/11/30 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف برلمان كوردستان قبل قليل، جلسته الاعتيادية رقم 11، بعد حدوث مشادات كلامية بين بعض اعضاء البرلمان.

وحدثت خلال جلسة اليوم التي تابعها PUKmedia، مشادات كلامية بين بعض اعضاء البرلمان حول طلب مناقشة الاوضاع المالية وتاخير صرف رواتب الموظفين خلال جلسة اليوم لبرلمان كوردستان.

وقالت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان خلال الجلسة، ان رئاسة برلمان كوردستان قررت عقد جلسة مفتوحة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان وتاخر صرف رواتب الموظفين.

لكن بعض اعضاء البرلمان رفضوا ذلك وطالبوا بمناقشة الاوضاع المالية في جلسة اليوم فحدثت مشادات كلامية ومناقشات وتوقف بث الجلسة.

PUKmedia خاص‌

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