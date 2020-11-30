عدم وضوح حصة الكورد في الموازنة الاتحادية لعام 2021

2020/11/30 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميزرا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاثنين، عدم وضوح تفاصيل حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 يصل مجلس النواب مستهل الشهر المقبل.

واضاف: ان حصة الاقليم في مشروع القانون غير واضحة التفاصيل، لافتا الى ان تحديده يرتبط باتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية وجهود النواب الكورد بمجلس النواب.

PUKmedia خاص

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