مازو 82 التركي هو سوبريخت عالي التقنية بزجاج مضاد للرصاص

2020/11/30 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من النادر أن نرى في عالم اليخوت الفاخرة سوبريخت ذو تصميم وخصائص تجعله ينتمي بسهولة إلى أحد أفلام الاكشن المحبوبة، ولكن هذا هو ما حدث مع سوبريخت مازو 82 (Mazu) التركي.

زجاج مقاوم للرصاص

يتمتع يخت مازو 82 البالغ طوله 24 متراً بتصميم خارجي حاد للغاية يجذب انتباه الكثيرين. فهو مناسب لبطل أو شرير قصة أحد أفلام الحركة والإثارة بفضل شكله الخارجي ذو الخطوط العضلية المختلفة واللون الفضي الرمادي الذي يجعله أقرب للسفن الحربية. بل ويزداد هذا الشعور عند معرفتك بأن قمرة القيادة المغطاة بأسطح زجاجية مختلفة على سطحه هي في الواقع مقاومة للرصاص.

مظهر أنيق

يتميز سوبريخت مازو بكونه مصنوع من هيكل كربوني خفيف يدمج بين الشكل الجانبي الأنيق والمرتب، مع السطح الواسع الرحب والنوافذ الكبيرة، إضافة إلى الأداء الرائع كي يبهرك بكفائته وقدرة الإبحار العالية.

وقد عمل المصمم التركي Tanju Özelgin على استغلال مساحات السوبريخت الداخلية لأفضل درجة ممكنة من خلال زيادة منافذ دخول الضوء الطبيعي عبر نوافذ كبيرة، مع دمج الألوان الأنيقة غير الساطعة مع الإضاءة المباشرة وغير المباشرة، للحصول على شعور عام بالرقي المفعم بالفخامة والقوة في الوقت ذاته.

ويحتوي اليخت على منطقة استرخاء وحمام شمسي في مقدمة السطح، والتي يمكن استخدامها أيضاً كمطعم يكفي 12 شخص أو سينما مفتوحة، مع وجود سقف زجاجي كبير قابل للفتح في قمرة القيادة لمزيد من الشعور بالرحابة والإتساع.

من الداخل يخيم على المقصورة الجذابة ألوان هادئة في مختلف أركانها التي تتكون من 3 كبائين وغرفة رئيسية مع جناح للشخصيات الهامة وكابينة مزدوجة، مع نظام إضاءة مخصص وأثاث مصنوع خصيصاً لليخت الفاخر لتعطي شعوراً يبعث على طمأنينة الجلوس بالمنزل.



هذا إضافة لوجود نظام صوتي حديث للغاية من نوع Dali للداخلية وJL للخارجية، مع كسوة جلد الكانتارا فاخر في مختلف الأرجاء.

القوة الدافعة

من حيث الأداء، يمكن لهذا اليخت الفاخر بلوغ سرعة 40 عقدة (74 كم/س) بفضل ثلاثة محركات نوع فولفو بنتا بقوة 900 حصاناً لكل محرك.

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