هارلي ديفيدسون لو رايدر S 2021 تظهر رسميا

2020/11/30 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إن كنت ترغب في امتلاك دراجة نارية مميزة من هارلي ديفيدسون المعروفة، فقد تكون دراجة لو رايدر S الجديدة هي واحدة من أفضل الخيارات المتوفرة أمامك حالياً لفعل ذلك.

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مستوحاة من الثمانينات

تأتي دراجة هارلي ديفيدسون لو رايدر S 2021 مستوحاة من نسخة الثمانينات الخاصة بها، حيث أنها مستندة على شاصيه سوفت تيل مع محرك ميلواكي ايت 114 الأسطوري الذي سيقدم لك قوة قدرها 93 حصاناً مع عزم دوران 160 نيوتن.متر عند 3,000 لفةدقيقة.

إضافة لذلك، تقدم لو رايدر S مقود أمامي سميك مستوحى من أسلوب تصميم دراجات الموتور كروس، بينما عجلاتها تأتي من الألمنيوم بقياس 19 بوصة بالأمام و16 بوصة بالخلف.

وجدير بالذكر أن شاصيه سوفت تيل المستخدم في هذه الدراجة ذات وضعية الجلوس المنخفضة يعد ذو وزن منخفض، مع نظام توازن هيدروليكي بالخلف.

وتحمل الدراجة مقعد وحيد في وضعية جلوس منخفضة لزيادة الراحة والسماح بالجلوس في وضعية رياضية مميزة بفضل مقود موتور كروس.

كما تأتي هارلي لو رايدر S مع الكثير من المميزات المختلفة، وهو ما يشمل نظام مكابح ABS وشاشة عدادات رقمية 4 بوصة، بجانب ساعة وعداد قراءة مستوى وقود تناظري مع كمبيوتر قيادة للتحكم بعدة أنظمة مختلفة وعداد لعدد لفات المحرك.

هذا ويعد المنافس الرئيسي والوحيد تقريباً لهذه الدراجة هي دراجة ترايمف بونفيل بوبر بلاك.



لكن تعطي دراجة هارلي الأولوية للأداء والتصميم العدواني المحبب لقلوب الكثيرين، ما يصعب منافستها.



ويبدأ سعرها عند 18 ألف دولار.

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