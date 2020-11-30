التخطيط: مسودة الموازنة 2021 ستقدم إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء

2020/11/30 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التخطيط، أن مسودة مشروع الموازنة الاتحادية العام المقبل ستقدم الى مجلس الوزراء يوم غدا الثلاثاء بهدف تدقيقها من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد.

وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط في تصريح صحفي إن وزارتي المالية والتخطيط انهت مسودة مشروع قانون الموازنة، مؤكدا ضرورة مشاركة وفد كردي خلال الأسبوع الجاري لحسم المشكلات النفطية العالقة بين الطرفين من أجل تضمين الاتفاق في مسودة مشروع قانون الموازنة.

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