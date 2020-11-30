الداخلية : مكافحة اكثر من 4300 جريمة خلال العام الجاري

2020/11/30 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية مكافحة 4315 جريمة خلال العام الجاري .وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان مفارز المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة تمكنت من مكافحة " 4315" جريمة تنوعت بين تزييف العملة والاتجار بالمخدرات والآثار والبشر وتهريب البضائع ومتابعة الشركات غير المجازة رسميا وجرائم الابتزاز والنصب والاحتيال والغش الصناعي والتجاري والادوية وارتفاع الاسعار ومكافحة الرشوة وجرائم التهديد والبغاء والسرقة والخطف وغيرها ./ انتهى9

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