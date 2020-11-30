بالوثائق.. متظاهرو الناصرية يقدمون مطالبهم لفريق أزمة الطوارئ

2020/11/30 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر محلي بمحافظة ذي قار العراقية، أن متظاهري الناصرية قدموا مطالبهم إلى فريق أزمة الطوارئ....

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