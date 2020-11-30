رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال موازنة 2021 فورا

2020/11/30 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امرا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 "فوراً" إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء....

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