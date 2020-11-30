الهجرة توزع النفط الأبيض بين النازحين

2020/11/30 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (201,700) لتر من مادة النفط الابيض بين النازحين داخل مخيمات النزوح في محافظات دهوك و السليمانية و نينوى .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ‏ان "عملية التوزيع جرت بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية و كوادر فروع الوزارة ، حيث تم توزيع ( ‏406,000) لترا من النفط الأبيض بين النازحين في مخيمي الداودية و جم مشكو بمحافظة دهوك ‏ ، كما وزعت الوزارة ( 63,100 ) لترا من النفط الابيض للنازحين في مخيمات عربت و قورتوو و تازدي بمحافظة السليمانية ، ‏فيما وزعت كوادر الوزارة في محافظة نينوى (98,000) لتر من النفط الابيض بين النازحين في مخيمي السلامية و الجدعة " .‏

واضاف جهاكير ان "الوزارة مستمرة بتوزيع مادة النفط الابيض بين النازحين للاستفاد منه كوقود للتدفئة والطبخ ".

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة والمهجرين ‌

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