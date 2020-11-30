العتبة الحسينية تعلن الشروع بتنفيذ شباك مرقد السيدة زينب (ع)

2020/11/30 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها المطهّرة التابع للعتبة العبّاسية المقدسة، الاثنين، عن المصادقة النهائية للتصميم الخاص بصناعة الشباك الجديد لضريح السيدة زينب(عليها السلام)، وذلك بعد أن تم إعداد أكثر من نموذج تصميمٍ خاص به.وقال رئيس القسم ناظم الغرابي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعد حصول الموافقات على صناعة شباك السيدة زينب (عليها السلام)، شرعت ملاكاتنا بإعداد التصاميم الخاصّة بهذا المشروع، حيث تمّ إنجاز أكثر من تصميم، وبعد مشاورات ومداولات بين العتبة العبّاسية المقدّسة وادارة مرقد السيّدة زينب (سلام الله عليها)، حصلت الموافقة والمصادقة على أحد هذه التصاميم، ليتمّ اعتماده بصورةٍ نهائيّة والمباشرة بتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع، والذي سيمتاز بميزاتٍ فنّية وجماليّة، فضلا عن وضع لمسات مستوحاة من شباك مرقد ابي الفضل العبّاس (عليه السلام)”.وأضاف الغرابي، أنه “سيتمّ في قادم الأيّام تنفيذ مخطّطات التصميم ومخرجاته على أرض الواقع، تبعاً لخطّة عملٍ وُضِعت لهذا الغرض وحسب كلّ قطعةٍ وجزء في الشبّاك، حيث تمّت تهيئة وتحضير كافّة الموادّ الخشبيّة والمعدنيّة (ذهب، فضّة، ستانلس ستيل)، على أن تتمّ الأعمال تبعاً لما هو مُخطّط لها”.



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