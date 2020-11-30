2020/11/30 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت لوحتان نادرتان لفنان اسكتلندى بارز فى القرن التاسع عشر للبيع بالمزاد فى نيوزيلندا بعد أكثر من 90 عامًا من وفاته، وتعود الأعمال الفنية لـ السير جيمس جوثرى .

و كان “جوثرى” من أبرز رواد حركة “جلاسكو بويز” وهى مجموعة من الرسامين الشباب الراديكاليين الذين أحدثوا ثورة فى الرسم فى ثمانينيات القرن التاسع عشر .

تأثر المجموعة بالرسامين الأوروبيين الذين كانوا يستكشفون المزيد من الواقعية والتعبير الحر، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع .odt.co.nz.

ولد جوثرى فى جرينوك، وأصبح رئيسًا للأكاديمية الملكية الاسكتلندية وعلقت أعماله فى الأكاديمية وفى المعرض الوطنى الاسكتلندى، وفى معرض جلاسكو للفنون، ومتحف تيت لندن والعديد من المؤسسات الكبرى الأخرى، وحاليا تعرض لوحتان للفنان الشهير للبيع بالمزاد فى أوكلاند.والقطعتان لوحة زيتية رسمت عام 1886 بعنوان “فتى بقبعة من القش”، وتقدراللوحة الزيتية لصبى صغير بما يتراوح بين 70 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بينما من المتوقع أن تجلب اللوحة الثانية المعروضة للبيع والتى تصور المناظر الطبيعية ما بين28 ألف دولار – 38 ألف دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع لوحتين لفنان استكتلندى بعد وفاته بـ 90 سنة بما يقارب 100 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع لوحتين لفنان استكتلندى بعد وفاته بـ 90 سنة بما يقارب 100 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).