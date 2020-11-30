القبض على قاتل إمرأة بعد ساعات من إرتكابه الجريمة في بغداد

2020/11/30 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكابه جريمته شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال ورود معلومات من قبل احد المواطنيين بوجود حادث قتل امرأة في منطقة الشعب ببغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات …

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