منظمة الصحة العالمية تتحدث عن مرض “خطير” ستفوق وفياته ضحايا كورونا

2020/11/30 | 14:08 - المصدر: يس عراق

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جثة إحدى ضحايا كورونا في البرازيل - ا ف ب

يس عراق: متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من إن تفوق الوفيات الناجمة عن الملاريا وفيات كورونا بجنوب الصحراء في أفريقيا، بسبب تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض.

وقال مدير برنامج الملاريا في المنظمة بيدرو ألونسو إن “الخدمات تعطلت بسبب كورونا، والتقديرات تشير لزيادة وفيات الملاريا ما بين 20 ألفا و100 ألف بجنوب الصحراء في أفريقيا ومعظمهم من الأطفال الصغار”.

وأضاف ألونسو أن “عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا، وعلى الرغم من التحديات بسبب كورونا فإن عدة دول كافحت للحد من انتشار المرض”.

وأوضح تقرير للمنظمة أن “الوصول إلى عالم خال من الملاريا في المستقبل القريب أمر مستبعد، وبعض الدول الأفريقية الأكثر تضررا تكافح الملاريا منذ 2016”.

وبسبب الانتقال المستمر للملاريا من خلال البعوض بعدة مناطق في العالم، فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض الذي لا يزال يتسبب في وفاة طفل كل دقيقتين.

وعلى الرغم من ذلك تحول تركيز التمويل والاهتمام على مستوى العالم إلى مقاصد أخرى مما جعل وفيات الأطفال أكثر بسبب الملاريا.

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