2020/11/30 | 14:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ادارة نادي الكرخ الرياضي ان مدربق فريقها الاول عبد الكريم سلمان في طور الشفاء من فايروس كورونا الذي أصيب به الاسبوع الماضي وأبعده عن فريقه في الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز بكرة القدم.

ونشر المكتب الاعلامي للنادي بيانا مقتضبا للادارة جاء فيه :مدربنا الكروي عبد الكريم سلمان في حالة جيدة واستقرار وضعه الصحي وقريبا سيعود ويقود فريق الكناري

وتعرض فريق الكرخ الى خسارتين متتاليتين في ظل غياب مدربه سلمان خسر في الاولى امام الكرخ بهدف واحد ثم لقي الخسارة امام السماوة في الجولة الخامسة من الدوري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الكرخ : المدرب عبد الكريم سلمان في طور الشفاء من كورونا 7 SKY TV.

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