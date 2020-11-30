شمخاني: العدو استخدم أسلوباً جديداً ومختلفاً تماماً هذه المرة في اغتيال زادة

2020/11/30 | 14:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن أمين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، بان اجهزة الاستخبارات في البلاد كانت قد توقعت احتمال حدوث ومكان عملية الاغتيال الارهابية التي استهدفت العالم الایراني الشهيد محسن فخري زادة وعززت اجراءات الحماية اللازمة الا ان العدو استخدم أسلوباً جديداً ومختلفاً تماماً هذه المرة.

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