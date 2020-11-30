العثور على 70 مقبرة في إثيوبيا

2020/11/30 | 14:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي إنه عثر على 70 مقبرة بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية في بلدة حميرا بإقليم تيغراي، وذلك في اليوم التالي لإعلان الحكومة انتهاء عملياتها العسكرية هناك.

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