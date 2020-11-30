2020/11/30 | 14:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين]أفاد مصدر امني، الإثنين، بإستشهاد ضابط في الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة التابع إلى محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية بإنفجار ناسفة في كركوك ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية بإنفجار ناسفة في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).