يتعلّق بأكثر الملفات المالية إثارة للجدل.. أول تحرك من نوعه تجاه القضاء

2020/11/30 | 14:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرانطلق أول تحرك نحو القضاء بشأن واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق والذي يتعلق بالعملة الصعبة التي يدفعها العراق إلى خارج البلاد تحت عناوين الاستيراد، والتي تظهر البيانات الرسمية اختلافًا واضحًا بين كمية الدولارات الذاهبة إلى الخارج لغرض الاستيراد، وكمية المواد المستوردة فعلًا وداخلة إلى العراق.

تظهر الحسابات الرسمية للبنك المركزي ووزارة التخطيط، تضاربًا هائلًا بكمية الأموال من العملة الصعبة المحولة للخارج مقارنة بالاستيرادات الداخلة للعراق

وتقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى إلى الادعاء العام ضد مزاد العملة، مطالبًا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

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وبحسب وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، بيّن الدراجي أن "معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة، للمصارف المتعاملة ببيع وشراء العملة الصعبة، وعدم قيام البنك المركزي بواجباته، بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من قبل الشركات والأشخاص المستفيدين من عملية تحويل العملة".

وأكد "عدم تطابق قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية نسبيًا مع قيمة المبالغ المحولة للخارج عن طريق بيع الدولار في نافذة بيع العملة".

وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر" معلقًا على خطوته، بأنه "حفاظًا على الاقتصاد العراقي، وبعد خمسة أعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذيًا وتشريعيًا ورقابيًا لوقف نزيف العملة اضطررنا للجوء إلى الملجأ الأخير وهو القضاء العراقي حيث تقدمنا بشكوى على الهدر الحاصل في نزيف العملة".

وتظهر الحسابات الرسمية للبنك المركزي ووزارة التخطيط، تضاربًا هائلًا بكمية الأموال من العملة الصعبة المحولة للخارج مقارنة بالاستيرادات الداخلة للعراق المحسوبة على أساس كمية الرسوم والضرائب المستحصلة، حيث يصل التضارب إلى ضياع نحو 29 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "قيمة الاستيرادات السلعية لعام 2019 حسب بيانات البنك المركزي العراقي 49.417 مليار دولار منها 10.867 مليار دولار استيرادات حكومية".

وأضاف: "في حين تنخفض قيمة الاستيرادات السلعية لعام 2019 حسب بيانات وزارة التخطيط إلى 20.9 مليار دولار منها 2.770 مليار دولار استيرادات حكومية".

وأشار إلى أن "الفرق بين الرقمين الإجماليين للاستيراد الكلي هو 28.517 مليار دولار، على الرغم من أن مصادر البيانات جاء من جهتين عراقيتين لا يبعدهما مكانيًا سوى بضعة كيلومترات".

وبحسب المرسومي فإن هذا الفرق بالأرقام يفسر عدة نتائج، أولها أن "الاستيرادات السلعية للقطاع الخاص التي نشرتها وزارة التخطيط قد اعتمدت على بيانات الهيئة العامة للجمارك عام 2019 تبلغ نحو 18.1 مليار دولار وهي تمثل قيمة السلع المستوردة التي دخلت العراق عبر المنافذ الحدودية عدا منافذ إقليم كردستان، وهذا ما يوضح بشكل كبير سبب تدني الإيرادات الجمركية في العراق خاصة وأن نحو نصف المستوردات معفية من التعرفة الجمركية".

الفرق الكبير في البيانات الذي يصل إلى 28.517 مليار دولار يعني أن هناك كميات كبيرة من المستوردات قد دخلت العراق بصورة غير رسمية عبر المعابر غير الرسمية

أما النتيجة الثانية التي يفسرها التضارب، فأن "الفرق الكبير في البيانات الذي يصل إلى 28.517 مليار دولار يعني أن هناك كميات كبيرة من المستوردات قد دخلت العراق بصورة غير رسمية عبر المعابر غير الرسمية أو أن الفرق يرجع لقيمة السلع المستوردة من خلال منافذ إقليم كردستان، أو أن هناك غسيل أموال كبير في العراق من خلال تزييف قوائم الاستيراد لغرض تهريب الدولار الأمريكي إلى الخارج".

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