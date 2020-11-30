واسط.. قوة امنية تضبط 'زجاجات مولوتوف' قرب مبنى مجلس المحافظة

2020/11/30 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة واسط، الاثنين، ضبط "زجاجات مولوتوف" قرب مبنى مجلس المحافظة.

وذكر بيان لقسم الإعلام في مديرية شرطة واسط‎ تلقته السومرية نيوز، ان " الأجهزة الاستخباراتية في واسط ضبطت قناني مولوتوف بالقرب من مجلس محافظة واسط".واشار البيان الى ان "القناني كانت مجهزة لضرب المتظاهرين السلميين والقوات الامنية في المحافظة وزعزعة الامن في المحافظة".

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