بعد ساعات من ارتكابه جريمته.. القبض على قاتل زوجة عمة في بغداد

2020/11/30 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، عن إلقاء القبض على قاتل زوجة عمة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "من خلال ورود معلومات من قبل احد المواطنين بوجود حادث قتل امرأة في منطقة الشعب ببغداد ، على الفور تم تشكيل فرق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات ومرور ساعات من قوع الجريمة تم القاء القبض على منفذها والذي اعترف بأرتكابها وسرقة مبلغ (٣٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار عراقي وكان الدافع لذلك لغرض السرقة، حيث تم اعادة المبلغ المادي الى اصحابة الشرعيين وتسليم المتهم للجهات المختصة".





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