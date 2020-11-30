النفط تؤكد دعمها للجهد الوطني في تطوير الصناعة النفطية والغازية

2020/11/30 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد وزير النفط، احسان عبد الجبار، الاثنين، حرص الوزارة على دعم الجهد الوطني وتعزيز دوره في تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق.

وقال عبد الجبار، خلال حضوره حفل توقيع عقد المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد للرقعة الإستكشافية (12) في محافظة النجف والمثنى بين شركتي الإستكشافات النفطية وشركة باشنفت الروسية، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها للإستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم الإحتياطي النفطي وتطويره".





وأضاف البيان: "أهداف توقيع العقد تأتي لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية بهدف تحديد الصورة التركيبية للرقعة الإستكشافية (12) وتقدير الموارد الهيدروكاربونية واعداد أهداف الحفر الإستكشافي".

وأِشار الى أن "الإستكشافات والمسوحات الزلزالية التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الإحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج من النفط والغاز ، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين".

وأوضح البيان أن شركة الاستكشافات النفطية "خصصت فرقتين زلزاليتين لتنفيذ عملية المسح الزلزالي في محافظتي المثنى والنجف لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية وتحديد الصورة التركيبية لحقل (السلمان ).

وبين أن "الشركة بكافة إمكاناتها البشرية والفنية وخبراتها ستمضي قدماً في عمليات المسح الزلزالي لدعم الإقتصاد الوطني وزيادة الإحتياطي من النفط والغاز ".





من جانبه أشاد مدير شركة باشنفت الروسية "سيرجي شاشكوف" بالتعاون مع وزارة النفط ممثلة بشركة الإستكشافات النفطية في تنفيذ عقود المسح الزلزالي ( (2D , 3D من قبل شركة الإستكشافات النفطية لصالح شركته، معبراً عن أمله في تحقيق الأهداف المخطط لها.





ونقل البيان عن المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عاصم جهاد قوله إن "الوزارة لديها خطط ومشاريع ستراتيجية لتطوير الرقع الإستكشافية ينفذها الجهد الوطنى بالتعاون مع الشركات العالمية، من اجل رفع الطاقات الهيدروكربونية الخزنية والاحتياطات النفطية والغازية الى معدلات عالية للارتقاء بمكانة العراق عالمياً".





وحضر حفل التوقيع السفير الروسي في بغداد مكسيم ماكسيموف.

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