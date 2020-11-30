ايران: لم نستورد لترا واحدا من البنزين منذ 2018 

2020/11/30 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد أمين جمعية ارباب صناعة المصافي الايرانية، ناصر عاشوري، الاثنين، عدم توريد حتى لتر واحد من البنزين الى داخل البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2018.وقال عاشوري في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن طاقة انتاج البنزين الايراني تبلغ 110 ملايين لتر يوميا، حيث يتم تغطية الاستهلاك المحلي المتراوح بين 75 الى 80 مليون لتر والباقي يطرح للتصدير.وأضاف، أن لولا هذا التطور والحد من البيع الخام لكنا واجهنا مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية في فترة الحظر، الذي يحرمنا من استيراد البنزين.وشدد عاشوري على أن جودة البنزين المحلي تطورت قياسيا بالسنوات الاربعة الماضية، على خلفية تطبيق المعايير على المنتجات التكريرية، مبينا أن اليوم يتم تغطية كافة احتياجات ايران من البنزين عبر الانتاج المحلي وحتى في حال تشديد الحظر فأن المصافي بمقدورها ضمانة توفير الوقود في البلاد.



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