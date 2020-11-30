عدنان حمد ينفي تدخله في اختيارات كاتانيتش

2020/11/30 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عدنان حمد، مدرب المنتخب العراقي

الأول لكرة القدم الأسبق ما نسب له من

تصريح حول دعوته لضم جستن ميرام اللاعب

العراقي المحترف في الدوري الأمريكي

إلى صفوف المنتخب العراقي.

ونشر حمد على صفحته الشخصية

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