الأولمبية الدولية تؤكد عدم اعترافها بنتائج انتخابات الأولمبية العراقية

2020/11/30 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجددا

بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية

عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة

الأولمبية العراقية الأخيرة التي جرت

منتصف نوفمبر، إثر تلقيها إشعارا يفيد

بتقديم عدد من أعضا

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