2020/11/30 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادات حشد العتبات المقدسة

الإثنين، عزمها تنظيم أول مؤتمر موحد

يوم غد الثلاثاء تحت شعار "حشد العتبات

حاضنة الفتوى وبناة الدولة".

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمؤتمر

اليوم الاثنين، (30 تشرين الث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد "العتبات" ينظم مؤتمرا موحدا في النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد "العتبات" ينظم مؤتمرا موحدا في النجف وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).