أنا... والكورونا...كلمات حياة شخصية... - غسان صابور

2020/11/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور قبل كل شيء..



أقول لكم بأنني لم أصب بالكورونا حتى اليوم...



ولكنني أعرف غدرها..



وما فعلت بالعديد من أصدقائي ورفاق الطريق...



أكرهها..



كما أكره الموت..



لأنني أعرف ألا مفر منه..



وخاصة بأن عامل الزمن..



وما فعلنا بالطبيعة..



من قذارات بشرية..



نعرف أن الأمراض القاتلة..



سوف تفتك بنا..



بين يوم وآخر...



وأنها لن تحترم محاولاتنا لتصحيح أخطائنا البشرية..



للبيع والربح اكثر واكثر..



بحجة إطعام البشرية..



ولكن حجتنا ......





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