بطول 239 كم.. انطلاق اعمال مشروع طريق الحج البري في النجف

2020/11/30 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الاثنين، البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر مدينة النجف بطول 239 كم فضلا عن فتح مناطق للتبادل التجاري.

وقال الياسري في بيان له اليوم (30 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "هذا الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري ومشاريع السكنية في النجف جاء هذا في تصريح صحفي للمحافظ اثناء تفقده طريق الحج البري".

وأضاف ان "مشروع طريق الحج البري الذي يبدأ من ساحة المظفر المحال من وزارة الاسكان والاعمار توقف بسبب الازمات المالية التي مرت بالبلاد واليوم انطلقت الاعمال ميدانيا لتعبيد المرحلة الاولى بواقع 50 كم ويضم المشروع مجسر في وادي حسب بطول 288 متر بمواصفات عالية فضلا عن القناطر الصندوقية".

واشار الى ان "الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل وستحرص على اكماله لما له من فوائد كبيرة على المدينة"، مؤكدا ان "المشروع يساهم في انعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة فضلا عن انعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق وفي مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية".

A.Sh

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