النفط: تؤكد مضيها في تنفيذ الخطط لتعظيم الاحتياطي النفطي

2020/11/30 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، حرصها على دعم الجهد الوطني في تطوير الصناعة النفطية والغازية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار، أكد في كلمته خلال حفل توقيع عقد المسح الزلزالي للرقعة الاستكشافية (12) في محافظتي النجف والمثنى بين شركتي الاستكشافات النفطية وشركة باشنفت الروسية، مضي الوزارة في تنفيذ خططها للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم الاحتياطي النفطي وتطويره".

فيما أفاد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، أن "أهداف توقيع العقد تأتي لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية بهدف تحديد الصورة التركيبية للرقعة الاستكشافية (12) وتقدير الموارد الهيدروكاربونية وإعداد أهداف الحفر الاستكشافي"، مشيراً إلى أن "الاستكشافات والمسوحات الزلزالية التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الاحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج من النفط والغاز ، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين".

وأوضح مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري، أن "الشركة خصصت فرقتين زلزاليتين لتنفيذ عملية المسح الزلزالي في محافظتي المثنى والنجف لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية وتحديد الصورة التركيبية لحقل (السلمان)"، مبيناً، أن "الشركة بإمكاناتها البشرية والفنية وخبراتها ستمضي قدماً في عمليات المسح الزلزالي لدعم الإقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي من النفط والغاز".

من جانبه أشاد مدير شركة باشنفت الروسية سيرجي شاشكوف، "بالتعاون مع وزارة النفط ممثلة بشركة الاستكشافات النفطية في تنفيذ عقود المسح الزلزالي (2D , 3D) من شركة الاستكشافات النفطية لصالح شركته، معبِّراً عن أمله في تحقيق الأهداف المخطط لها".

بدوره شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "الوزارة لديها خطط ومشاريع ستراتيجية لتطوير الرقع الاستكشافية ينفذها الجهد الوطنى بالتعاون مع الشركات العالمية، من اجل رفع الطاقات الهيدروكربونية الخزنية والاحتياطات النفطية والغازية الى معدلات عالية للارتقاء بمكانة العراق عالمياً".

وحضر حفل التوقيع السفير الروسي في بغداد مكسيم ماكسيموف ، وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم قصير عن شركة الاستكشافات النفطية من إعداد المكتب الإعلامي ، وتقديم عرض مختصر عن مشروع العقد الاستكشافي من قبل السيد عباس محمد علي .

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