طبيب يوضح سبب فقدان الأسنان بعد كورونا

2020/11/30 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلن طبيب الأسنان أليكسي أنتيبينكو، في محادثة مع “زفيزدا” أن فقدان الأسنان بعد الإصابة بـ”كوفيد-19″ قد يرتبط بزيادة عدد البكتيريا المسببة للأمراض في الفم على خلفية الإجهاد وتحت تأثير المرض.وأوضح الطبيب أنه عادة ما يكون لدى الشخص العديد من البكتيريا المختلفة في الفم، لكنها تتوازن وتقمع بعضها البعض، وبالتالي لا تسبب مشاكل خطيرة.



ومع ذلك، في بعض الحالات، تزداد البكتيريا من نوع معين.وقال: “عندما يصاب الشخص بالإجهاد، أو بمرض شديد أو طويل الأمد أو مرض عام، يمكن للبكتيريا الزحف من” الأماكن السرية “والتكاثر بجنون.



ثم يبدأ التدمير السريع لمركب اللثة”.بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الطبيب أن إهمال بعض الأشخاص لقواعد النظافة وتناول المزيد من الحلويات بسبب العزلة الذاتية، يمكن أن يساهم في تدهور حالة الأسنان واللثة.انتهى 25

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