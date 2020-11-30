جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث ناقش جعل كربلاء واجهة سياحية عالمية

2020/11/30 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حصل مدير المنتديات الثقافية التابعة لقسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة مهدي محمد السعيدي على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، في أطروحته التي تحمل عنوان (تنمية مهارات التواصل الفعال لدى المرشد السياحي ودورها في التسويق السياحي / مدينة كربلاء أنموذجا).وقال السعيدي في بيان تلقت /المعلومة/، إنه “لي الفخر والشرف أن يتم توظيف رسالتي الأكاديمية في العتبة الحسينية المقدسة”، مبينا أن “الرسالة تحمل شقين، الأول الدراسة الميدانية، والثانية الدراسة النظرية والعملية، مبينا ان الدراسة تحمل توصيات واستنتاجات مهمة لاستثمار القطاع السياحي والنهوض به من خلال دعم الإرشاد والتسويق السياحي لتكون محافظة كربلاء المقدسة واجهة سياحة ودينية وثقافية على مستوى العالم”.وأشاد السعيدي، بدور العتبة الحسينية المقدسة، مبينا أن “العتبة الحسينية قدمت لي الشيء الكثير خلال البحث حتى حصولي على شهادة الدكتوراه وبدرجة امتياز، كما اقدم شكري وامتناني لممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على دعمه المعنوي ومساندته لي في مشواري العلمي، كما اقدم شكري وتقديري كذلك إلى إدارة القسم لدعمها لي”.يذكر أن قسم تطوير الموارد البشرية هو أحد الأقسام التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الذي تأسس عام 2011 وهو يعنى بالدرجة الأساس بتأهيل وتمكين الطاقات والمهارات البشرية للعاملين في العتبات المقدسة من كلا الجنسين، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل لعدد من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، من خلال إقامة البرامج التطويرية كالدورات التدريبية تخصصية كانت أو عامة، والنشاطات الفكرية والإنسانية البناءة والملتقيات والتجمعات الثقافية الهادفة.



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