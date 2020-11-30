2020/11/30 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كردستان: نحو 500 اصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة جراء جائحة كورونا خلال يوم

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