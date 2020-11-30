2020/11/30 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: قانون جرائم المعلوماتية يمثل جداراً لحماية للأسرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: قانون جرائم المعلوماتية يمثل جداراً لحماية للأسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).