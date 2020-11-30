ريزان شيخ دلير: ضرورة توصل اربيل وبغداد الى اتفاق

2020/11/30 | 14:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ريزان شيخ دلير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ضرورة توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق لحل جميع المشاكل العالقة.

وقالت النائب شيخ دلير لـPUKmedia: ان الاوضاع في العراق بسبب فايروس كورونا والازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سيئة، موضحة، ان الاوضاع اذا استمرات بهذه الصورة فلن تتشكل حكومة قومية، تستطيع تجاوز الازمات والحد من تدخل الميليشيات والتدخل الخارجي.

واضافت: ان الخلافات بين حكومتي الاتحادية والاقليم تعمقت عقب تمرير قانون الاقتراض، مؤكدة ضرورة توصل الجانبين الى اتفاق لحل جميع المشاكل، داعية حكومة اقليم كوردستان الى الاتفاق مع بغداد لمعالجة المشاكل وبضمنها رواتب موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia جمال سركتي‌

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