حرائق الغابات تلتهم جزيرة مدرجة على قائمة التراث العالمي في أستراليا

2020/11/30 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل رجال الإطفاء في أستراليا جهودا حثيثة للسيطرة على حريق غابات ضخم أتى على 40 في المئة من جزيرة فريزر المدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

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