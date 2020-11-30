كيف يمكنك كتمان أسرار هاتفك الذكي؟

2020/11/30 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف خبيران متخصصان في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن طرق يمكن من خلالها الحفاظ على الأسرار الشخصية في الهواتف النقالة إذا أعطيت لآخرين.

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