الاقتصاد النيابية: أرباح مصارف من مزاد العملة تكفي لإعالة مليون عراقي شهرياً

2020/11/30 | 14:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد العملة الذي "تضيع فيه مئات مليارات الدنانير ارباحاً لمصارف عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة".

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