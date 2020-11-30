الصين تهاجم واشنطن.. وتفرض عقوبات على أربعة شخصيات أميركية  

2020/11/30 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، أن بكين ستفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام، وتابعه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2020)، إن "الصين ستفرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بسبب هونغ كونغ."

وأضافت أن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، فضلا عن أنها انتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ونحن ندين ذلك بشدة ونعارضه..



وردا على تصرفات الولايات المتحدة الخاطئة، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على أربعة أشخاص".

ولفتت إلى، أن "أولئك المدرجين في قائمة العقوبات سيُمنعون من دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو".

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قضية هونغ كونغ.

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