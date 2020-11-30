بالوثيقة .. الادعاء العام يفتح تحقيق بخصوص نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره

2020/11/30 | 14:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

الادعاء العام يفتح تحقيق بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره”.

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