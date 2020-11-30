2020/11/30 | 14:44 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 02:20 مساءً | عدد القراءات : 40

سرق ثلاثة ملايين..



القبض على قاتل زوجة عمه في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على قاتل زوجة عمه بعد ساعات من ارتكابه جريمته في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، انه"من خلال ورود معلومات من قبل احد المواطنين بوجود حادث قتل امرأة في منطقة الشعب ببغداد، على الفور تم تشكيل فرق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية و بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات ومرور ساعات من وقوع الجريمة تم القاء القبض على منفذها".

واضافت، انه"اعترف بارتكابها وسرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي وكان الدافع لذلك لغرض السرقة، حيث تم اعادة المبلغ المادي الى اصحابه الشرعيين وتسليم المتهم للجهات المختصة".

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