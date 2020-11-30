2020/11/30 | 14:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. قوات الجيش والشرطة الاتحادية تنتشر في محيط ساحة الحبوبي لتأمين المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. قوات الجيش والشرطة الاتحادية تنتشر في محيط ساحة الحبوبي لتأمين المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).