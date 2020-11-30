دوكان أول المتأهلين لدوري الطائرة الممتاز

2020/11/30 | 14:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

نجح نادي دوكان في حجز مركزه ضمن اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة.

واستطاع نادي دوكان، تحقيق الفوز على نادي ربيعة بثلاثة أشواط للاشيء في نصف نهائي دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.

يذكر ان نظام اتحاد الطائرة، يتمثل بتأهل فريقين من الدور التأهيلي الى الدوري الممتاز.

وسيسحب اتحاد الطائرة قرعة الدوري الممتاز يوم غد الثلاثاء على قاعة المحطة في بغداد.



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