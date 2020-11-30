2020/11/30 | 14:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط توقع عقد المسح الزلزالي للرقعة الاستكشافية 12 مع شركة باشنفت الروسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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