نائب: تعامل حكومة الكاظمي مع الاتفاقية الصينية خجول

2020/11/30 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، تعامل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين بـ”الخجول”.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي ليس لديها حلول للازمة المالية والاقتصادية الحالية”، لافتا الى ان “تعامل الحكومة الحالية مع الاتفاقية الصينية خجول وكان على الكاظمي استثمارها وليس البحث عن بدائل عنها”.

واضاف ان “خطوات حكومة الكاظمي مقلقة للشارع فيما يخص الجانب الاقتصادي”، مبينا ان “الحكومة غير قادرة على تحقيق اي انجاز ولا يمكن مقارنتها بالحكومات السابقة”.

واكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، اول امس السبت، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحاديية لعام 2021 الى مجلس النواب.



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