أبتزت دوائر حكومية لاغلاق ملفات فساد.. ضبط عصابة تنتحل صفة جهة رقابية في كركوك

2020/11/30 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط عصابة تنتحل صفة جهة رقابية، تقوم بإبتزاز الدوائر الحكومية في محافظة كركوك.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان لها اليوم (30 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد ورود شكاوى من مديريتي تربية وصحة المحافظة عن محاولة شخص يدعي عبر تطبيق الواتساب، أنه مدير لأحد الأجهزة الرقابية، ابتزازهما بمبلغ قدره (50,000) ألف دولار، لقاء غلق ما ادعى أنها ملفات فساد بحقهما، وتثبيت مسؤولين في الدائرة بمناصبهم، قام فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بتتبع المتهم، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، إذ تمكن من ضبط ثلاث متهمات قامت إحداهن بانتحال صفة سكرتيرة الشخص منتحل الصفة، والانتقال إلى تربية المحافظة، إذ ادعت أن المتهم الرئيس كلفها بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ من المدير العام للتربية، حيث تم ضبطها متلبسة بالجرم المشهود".

واضاف، أن "فريق العمل واصل جهوده مع الجهد الفني لمديرية الأمن الوطني في كركوك، إذ أوهم المتهم الرئيس بعدم تعرض الوسيطة للضبط، وأنها تسلمت المبلغ، بيد أنها ترفض إيصاله له، مما دعاه إلى تكليف شخص آخر قريب منه بانتحال صفة حارس له، لتسلم الدفعة الأولى للمبلغ المتفق عليه مع مدير التربية، وعند وصوله لمقر ديوان المديرية تمكن الفريق من ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ".

واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم بناء على المادة (260) من قانون العقوبات، فضلا عن إصداره مذكرة قبض بحق المتهم الرئيس".

واوضح ان "عمليات المتابعة والتحري والتعقب واستثمار الجهد الأمني لجهاز الأمن الوطني قادت إلى تحديد مكان المتهم الرئيس الذي تم القبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبين أنه يعمل موظفا بأحد المصافي التابعة لوزارة النفط،" مبينا انه "قادت اعترافاته إلى ضبط متهمين آخرين في محافظة كركوك تبين أنهما كانا يوفران له خطوط هواتف نقالة من السوق السوداء كان يستخدمها بعمليات الابتزاز والمساومة مع المؤسسات الحكومية، فضلا عن إنشائهما حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي استخدم لخداع المواطنين وابتزازهم".

A.Sh

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