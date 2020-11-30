عبد الغني الأسدي يلتقي ممثلي الخريجين المعتصمين في ذي قار

2020/11/30 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي بممثلي الخريجين المعتصمين في محافظة ذي قار، وأكد ان صوتهم وصل إلى أعلى السلطات التي تعمل على تحقيق مطالبهم.

ونقل بيان عن الاسدي القول، ان خلية طوارئ لإدارة ازمة الناصرية جاءت لحماية المعتصمين والحفاظ على حقوقهم المشروعة، مبيناً أن السلطات متفهمة للمطالب وتعمل على حلها بأقرب وقت.



ودعا الاسدي الى التعاون لتحقيق الامن والاستقرار في الناصرية والوصول الى حلول مرضية.

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