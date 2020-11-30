شمخاني: الأجهزة الأمنية كانت على علم بمخطط اغتيال زادة لكنها تهاونت تجاه ذلك

2020/11/30 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأجهزة الأمنية في بلاده بالتهاون في تعاملها مع المعلومات التي كانت متوفرة حول اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

شمخاني صرح بأن الأجهزة الأمنية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه، لكنها لم تأخذ الأمر على محمل جاد، بسبب تكرار الانباء عن محاولات اغتياله طوال السنوات العشرين الماضية، مضيفا ان طريقة الاغتيال كانت جديدة، وحرفية، وتخصصية على حد تعبيره.

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