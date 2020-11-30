وزارة العمل تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترضين المتلكئين في سداد الأقساط

2020/11/30 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ اجراءات قانونية وادارية بحق المقترضين المتلكئين في سداد الأقساط التي بذمتهم.

وأكد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار، وجود لجان تتابع تطبيق الضوابط التي من شأنها استرداد الديون، لاسيما بعد الكشف عن وجود بعض المؤسسات غير المتعاونة في استقطاع الأقساط، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين من اجل تسديد الاقساط التي بذمتهم وحجز رواتب الكفلاء للحفاظ على المال العام.

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