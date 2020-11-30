تصريح حكومي رسمي يرسم خارطة الرواتب في 2021 ويتحدث عن “ضغط نفقات”

2020/11/30 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أكدت وزارة التخطيط، الإثنين، تأمين رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل، مع وجود سقف للاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، تابعتها “يس عراق”، إن “موازنة العام المقبل ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص، وهناك ضغط للنفقات بصورة عامة للبلد”.

وتابع، أن “موازنة العام المقبل تتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي، في حين يفترض أن لا يتجاوز العجز فيها بحدود الـ 25 في المئة”.

وبين، أنه “من المتوقع احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً”، مؤكداً أن “موازنة العام المقبل تتضمن تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والنفقات المتعلقة بقطاع الكهرباء”.

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