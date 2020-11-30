طائرة دوكان تتأهل للدوري الممتاز

2020/11/30 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نادي دوكان لكرة الطائرة يوم الاثنين، على نادي الربيعة بنتيجة 3 اشواط ـ صفر، ليضمن التأهل الى الدور الممتاز .

المباراة التي جرت ضمن اطار المربع الذهبي للاندية الدرجة الاولى بملعب الشعب، انتهت لشباب دوكان، الذين قدموا مستوى متميز ليضمنوا التأهل للدوري الممتاز للعام الجاري.

يشار الى ان طائرة دوكان تغلبت بجميع مبارياتها السابقة قبل وصولها للدوري الممتاز.

PUKmedia قسم الرياضة‌

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